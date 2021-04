Ein 54- Jähriger ist am Sonntagabend auf offener Straße in Witzenhausen (Werra-Meißner) mit vier Personen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren in Streit geraten.

In dessen Verlauf zog der 54-Jährige eine Waffe und bedrohte damit das Quartett. Die Waffe entpuppte sich als Schreckschusswaffe, die sichergestellt wurde, so die Beamten am Montag.