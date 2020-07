Feuer in Lagerhalle und Autowerkstatt

Bei einem Brand in einer Lagerhalle und einer angrenzenden Autowerkstatt in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) ist am Donnerstag ein Mann schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei brennt das Dach einer Halle, die Rauchschwade sei weithin sichtbar. Die Brandursache war am Mittag unklar, die Löscharbeiten dauern an.