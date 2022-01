Bei einem Brand in einer Gartenhütte in Viernheim (Bergstraße) ist am Montagmorgen der Besitzer leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei konnte sich der Mann mit leichten Verbrennungen aus der Hütte retten. Er hatte dort übernachtet. Sein Hund und mehrere Hühner starben in den Flammen. Die Brandursache ist nicht bekannt.