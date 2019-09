Mann in Main geworfen - Zwei Festnahmen

Untersuchungshaft Mann in Main geworfen - Zwei Festnahmen

Mehr als einen Monat, nachdem in Frankfurt ein Mann verprügelt und in den Main geworfen wurde, hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Die 17 und 26 Jahre alten Männer kamen in Untersuchungshaft, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der dritte Verdächtige sei weiter auf der Flucht. Nach dem 21-Jährigen werde mit Haftbefehl gefahndet. Die drei Männer sollen Mitte August auf den 24-Jährigen eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging. Einer stieß ihn dann in den Fluss. Passanten zogen das Opfer aus dem Wasser.