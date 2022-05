Bei einem Streit in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) ist ein 47-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 38 Jahre alter Verdächtiger wurde kurz nach der Tat am späten Dienstagabend festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Donnerstag berichteten. Nach einem zweiten Verdächtigen wird noch gesucht. Dem Opfer gehe es mittlerweile besser.