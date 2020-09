Nach dem Geldabheben an einem Automaten in Hofheim am Taunus (Main-Taunus) ist ein 22-Jähriger von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden.

Einer der Täter habe am frühen Sonntag auf den jungen Mann in Hofheim mit einem Messer eingestochen, teilte die Polizei mit. Die Täter nahmen dem 22-Jährigen die Geldbörse weg und flüchteten. Anschließend begab sich der Mann in ein Krankenhaus und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.