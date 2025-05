Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in der Nähe des Wiesbadener Kreuzes schwer verletzt worden. Der Mann sei gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug mit einem Lkw kollidiert und eingeklemmt worden. Eine weitere Person, die mit ihm im Auto saß, musste ebenfalls aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Durch die Bergungs- und Sicherungsarbeiten mussten zwei der vier Spuren auf der A3 in Richtung Würzburg gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.