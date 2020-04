Bei einem Brand in der Küche eines Wohnhauses in Romrod (Vogelsberg) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Bewohner durch die Rauchgase verletzt worden.

Der 18-Jährige kam laut Polizei in eine Klinik. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Vermutlich sei Essen auf dem Herd vergessen worden, so die Polizei. Schadenshöhe: rund 10.000 Euro.