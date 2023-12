Mann beißt Polizisten in Frankfurt

Ein 27-Jähriger soll einer Polizistin am Mittwoch in Frankfurt in den Finger gebissen haben.

Er habe sich nach einer Festnahme auf der Wache aggressiv verhalten und Widerstand geleistet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Da die Beamtin Handschuhe trug, wurde sie nicht schwer verletzt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.