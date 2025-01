Mann belästigt Fahrgäste - Festnahme

Frankfurt: Ein 29-Jähriger ist am Samstagabend in Frankfurt festgenommen worden, nachdem er andere Fahrgäste in der Bahn belästigt haben soll.

Laut Polizei hatte er einen Teleskop-Schlagstock dabei. Als die Beamten eintrafen, urinierte er gerade aus der Bahn auf den Bahnsteig. Der stark alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen.