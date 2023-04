Ein Unbekannter hat in einer U-Bahn in Frankfurt zwei Fahrgäste mit einer Schusswaffe bedroht.

Nach Polizeiangaben vom Montag stellte er sich am Sonntag in der Bahn neben die 19 und 28 Jahre alten Männer, sprach sie an und zog unvermittelt die Waffe aus der Jacke. An einer Haltestelle stieg er aus. Die Polizei sucht nun anhand von Videoaufzeichnungen nach dem Täter und sucht außerdem weitere Zeugen.