In Gießen kam es am Sonntagabend zu einem großen Polizeieinsatz nachdem ein Mann sich gegen seine Festnahme gewehrt hatte. Das SEK rückte aus.

Der 40-Jährige hatte sich zunächst am Sonntagmittag in seinem Wohnhaus verbarrikadiert und den Beamten vor Ort gedroht, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, der vollstreckt werden sollte. Daraufhin wurde das SEK alarmiert, die sich am Abend Zutritt zur Wohnung verschafften und den Mann festnahmen. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt.