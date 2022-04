Ein Mann hat am Freitag Polizisten in Neu-Eichenberg (Werra-Meißner) mit einer Schusswaffe gedroht und so den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos provoziert.

Dieses nahm den 30-Jährigen fest, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten zuvor gemeldet, dass ein 30-Jähriger seine Nachbarn beleidige.