Mann entblößt sich in Frankfurter U-Bahn

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen in einer Frankfurter U-Bahn der Linie 1 in Richtung Ginnheim vor einer jungen Frau entblößt.

Der Exhibitionist habe gegenüber einer 18-Jährigen gesessen, seine Hose runtergelassen und sexuelle Handlungen an sich selbst durchgeführt, teilte die Polizei am Montag mit.