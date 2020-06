Mann erstochen am Frankfurter Fernbusbahnhof

Verdächtiger festgenommen Mann erstochen am Frankfurter Fernbusbahnhof

Am Frankfurter Fernbusbahnhof ist ein Mann erstochen worden. Die Polizei nahm einen 35-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Hintergründe sind unklar.

Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist in der Nacht zum Montag ein Mann erstochen worden. Zeugen hatten die Polizei gegen 4 Uhr morgens alarmiert. Die Beamten fanden daraufhin einen schwerverletzten Mann, der reglos am Fernbusbahnhof am Hauptbahnhof lag. Laut Polizei konnte der Mann nicht mehr reanimiert werden.

Zu seiner Identität machte die Polizei zunächst keine Angaben. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet. Demnach habe sich der Schwerverletzte noch rund 50 Meter weit geschleppt, bevor er an dem Busbahnhof zusammenbrach.

Tatverdächtiger bereits geschnappt

In unmittelbarer Nähe zum Tatort nahm die Polizei am Montag einen Tatverdächtigen fest. Der 35 Jahre alte Mann soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist noch unklar. Auch das Tatmotiv ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauerten am Montagabend noch an.

Sendung: hr-iNFO, 22.06.2020, 19.00 Uhr