Ein Mann muss ins Gefängnis, weil er in Marburg absichtlich gegen einen Betonpfeiler gefahren ist. Seine Ehefrau wurde dabei verletzt.

Ein 37 Jahre alter Mann muss für 19 Monate ins Gefängnis - wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und weil er den Straßenverkehr gefährdete.

Das Marburger Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im vergangenen September in Marburg absichtlich gegen einen Betonpfeiler gefahren war. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 26 Jahre alte Frau. Sie wurde verletzt, ebenso wie ihrer Mann, der mit gefälschtem Führerschein unterwegs war.

Tötungsabsicht nicht zweifelsfrei feststellbar

Der Vorwurf des versuchten Totschlags wurde vor Gericht fallengelassen, wie ein Gerichtssprecher dem hr sagte. Dass er seine Frau mit dem absichtlich verursachten Unfall auch töten wollte, konnten die Richter demnach nicht zweifelsfrei feststellen. Das Urteil, in dem das Gericht eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung nicht vorsah, fiel am Dienstagabend.

Laut Anklage hatte der Mann vor dem Unfall noch zu seiner Frau gesagt, er müsse sie "loshaben". Der Mann habe den Tod seiner Ehefrau billigend in Kauf genommen. Im Prozess gab es allerdings Widersprüche darüber, was in dem Auto genau passiert war.

