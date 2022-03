Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A66 in Höhe der Anschlussstelle Hanau-Nord ums Leben gekommen.

Der Mann aus Bruchköbel (Main-Kinzig) kam aus unklarer Ursache am Sonntagmorgen in Fahrtrichtung Fulda mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler, wie die Polizei mitteilte. Der Auto fing Feuer, der 67- Jährige starb noch an der Unfallstelle.