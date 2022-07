Bei einem Unfall auf der Kreisstraße von Langenselbold (Main-Kinzig) nach Rothenbergen ist ein 53 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Mann aus Obertshausen (Offenbach) fuhr vermutlich am späten Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Eine Spaziergängerin entdeckte den verunglückten Wagen am Sonntagmorgen in einer Böschung. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.