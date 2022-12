Mann fährt Türsteher an

Ermittlungen Mann fährt Türsteher an

Weil er am Eingang eines Clubs in Kassel abgewiesen wurde, soll ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag einen Türsteher angefahren haben.

Man ermittle wegen des Verdachts auf versuchte Tötung, erklärte die Polizei am Montag. Das 33 Jahre alte Opfer sprang zur Seite, wurde aber am Bein getroffen und leicht verletzt. Der Täter floh in seinem Auto.