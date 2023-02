Ein 32 Jahre alter Autofahrer hat sich im Main-Kinzig-Kreis eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Unfälle gebaut. Auch in Darmstadt flüchtete in der Nacht ein Autofahrer vor der Polizei.

Bei der Verfolgungsfahrt mit einer Reihe von Unfällen im Main-Kinzig-Kreis wurde "glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt", teilte die Polizei mit. Passanten war der 32 Jahre alte Corsa-Fahrer am Donnerstagnachmittag zunächst im Hanauer Stadtteil Lamboy aufgefallen, weil er sonderbar unterwegs war.

Als Polizisten den Kleinwagen stoppen wollten, gab der Mann Gas. Wenig später kam es zu einem ersten Unfall. Daraufhin wurden weitere Streifenwagen und ein Hubschrauber alarmiert. Die Irrfahrt führte schließlich über Erlensee und die B43a bis nach Birstein (beide Main-Kinzig).

Flucht nach rund einer Stunde beendet

Nach etwa einer Stunde und einer zurückgelegten Strecke von 55 Kilometern konnten die Einsatzkräfte den 32-Jährigen stoppen, indem ihm mehrere Polizeiwagen den Weg für die Weiterfahrt versperrten. Bei seiner Festnahme wehrte sich der Mann, der nach Polizeiangaben einen verwirrten Eindruck machte.

Die genaue Schadenssumme, die der Fahrer verursacht hat, ist noch unklar. Mehrere Autofahrer meldeten auf den Wachen in Schlüchtern und Gelnhausen Schäden an ihren Fahrzeugen. Unter anderem soll er an einer roten Ampel zwischen zwei nebeneinander wartenden Autos vorbeigeschrammt sein. Außerdem riss ihm auf der Fahrt die Motorhaube ab, was ihn aber nicht an der Weiterfahrt hinderte. Ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren, muss jetzt geklärt werden.

Autofahrer flüchtet nach Unfall vor der Polizei

Zu einer weiteren Verfolgungsjagd kam es in der Nacht zum Freitag gegen 3.45 Uhr auf der A5 bei Darmstadt. Dort hatte ein Autofahrer in Anwesenheit der Polizei einen Unfall gebaut und danach die Flucht ergriffen.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten wegen einer Unfallaufnahme auf der Autobahn, als ein 45-Jähriger mit seinem Wagen in eine Baustelle fuhr. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgungsfahrt auf und an der Anschlussstelle Darmstadt-Griesheim hielt der 45-Jährige auch kurz an. Doch als die Beamten ausstiegen, fuhr er weiter.

Der Fahrer versuchte, den Streifenwagen noch weitere Male abzuschütteln, bis er auf dem Weg Richtung Innenstadt die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Leitplanken fuhr. Die Polizei nahm den Fahrer vorläufig fest. Eine mögliche Ursache für sein Verhalten war zunächst unklar.

