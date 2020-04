Am S-Bahnhof am Frankfurter Flughafen ist am Freitag ein Mann vor der Polizei in den Tunnel geflüchtet.

Der Zugführer eine S-Bahn habe eine Notbremsung ausgelöst, teilten die Beamten mit. Verletzt wurde dabei niemand. Das Gleis wurde für etwa 30 Minuten gesperrt. Der 28-jährige Obdachlose wurde wenig später festgenommen.