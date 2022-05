Im Gallus ist es bei einem Treffen eines Ex-Paares zu einem gewaltsamen Angriff auf den neuen Partner der Frau gekommen.

Laut Polizei waren die Ex-Partner in der Nacht zum Sonntag jeweils in Begleitung zu einem verabredeten Treffen gekommen. Weil die 22 Jahre alte Frau aber mit ihrem neuen Partner zum Treffpunkt kam, verprügelten ihn der Ex und sein Freund. Sie griffen auch die 22-Jährige an.