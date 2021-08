Die Staustufe in Frankfurt-Griesheim (Archivbild).

Mann geht im Main in Frankfurt unter

Rettungskräfte haben in Frankfurt-Griesheim stundenlang nach einem Mann gesucht. Zeugen beobachteten, wie er im Main versank.

Der Mann sank am Samstag gegen 8 Uhr auf Höhe der Staustufe in Frankfurt-Griesheim unter die Wasseroberfläche, wie Passanten der Feuerwehr und der Polizei berichteten. Demnach befand sich der Mann hinter der Schleuse, auf dem Abschnitt in Richtung Eddersheim (Main-Taunus).

Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte der DLRG suchten die Stelle ab. Auch mehrere Taucher seien im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. Während der Suche konnten auf dem Mainabschnitt keine Schiffe fahren.

Nach etwa drei Stunden wurde die Suche erfolglos abgebrochen, wie die Frankfurter Feuerwehr twitterte. Warum der Mann in den Main geraten war, blieb wie sein Verbleib unklar.