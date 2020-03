Ein Mann hat im Frankfurter Gutleutviertel drei Polizisten angegriffen und verletzt.

Er habe einen der Beamten gewürgt, einem gegen das Knie getreten und den dritten am Finger verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 43-Jährige soll am Dienstagabend in einer Bäckerei Kunden belästigt haben. Er hatte drei Messer bei sich.