Mädchen unverletzt Mann greift Zehnjährige an

Ein Unbekannter hat am Dienstag ein zehnjähriges Mädchen am Willy-Brandt-Platz in Darmstadt angegriffen.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, habe der Mann das Kind von hinten gepackt und versucht, es in Richtung eines Parks zu ziehen. Das Mädchen konnte sich losreißen und flüchtete unverletzt.