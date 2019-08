Bei einem Badeunfall in einem Bensheimer See ist ein Mann ums Leben gekommen. Er war plötzlich untergegangen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Toten möglicherweise identifizieren können.

Augenzeugen hatten am Dienstagnachmittag die Polizei darüber informiert, dass in einem Badesee am Berliner Ring in Bensheim (Bergstraße) ein Mann untergegangen sei. Rettungskräfte von Feuerwehr, Deutscher Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und Polizei starteten sofort eine Suche nach ihm.

Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg

Der Mann wurde schließlich im Wasser entdeckt und ans Ufer gebracht. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er jedoch noch vor Ort. Die Identität des Toten ist bislang unbekannt. Ebenso unklar ist, warum der Mann unterging.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Geschehen und zur Identität des Toten machen können.

Sendung: hr-iNFO, 27.08.2019, 19.00 Uhr