Bei einem Brand in seiner Wohnung hat ein 93 Jahre alter Mann in Wiesbaden in der Nacht zum Mittwoch schwerste Verbrennungen erlitten. Er hatte in seinem Sessel Feuer gefangen.

Die Kleidung des Mannes habe in der Nacht zum Mittwoch Feuer gefangen, als dieser in einem Sessel in seiner Wohnung im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses saß, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch das Möbelstück geriet in Brand. Der 93-Jährige wurde mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik für Brandopfer nach Offenbach gebracht.

Ehefrau erleidet Schock

Seine 86 Jahre alte Ehefrau hatte das Feuer bemerkt. Sie war laut Polizei in der Nacht vom Geräusch des Brandmelders wach geworden und hatte die Feuerwehr gerufen. Nachbarn, die wach geworden waren, konnten das eigentliche Feuer schon löschen, bevor die Feuerwehr da war.

Feuerwehreinsatz in Wiesbaden. In einer Wohnung ist ein 93-Jähriger schwer verletzt worden. Bild © wiesbaden112.de

In der Wohnung und im Treppenhaus entwickelte sich so starker Rauch, dass neun Menschen das Haus verlassen und von der Feuerwehr versorgt werden mussten. Drei von ihnen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Auch die Ehefrau des 93-Jährigen kam in eine Klinik, sie erlitt einen Schock.

Bewohner sind Nichtraucher

Warum das Feuer ausbrach, ist nach Angaben der Polizei bisher nicht klar. Sicher sei aber, dass beide Bewohner Nichtraucher waren. Am Gebäude entstand kein Schaden, lediglich die Möbel seien leicht beschädigt worden. Die Bewohner konnten nach dem Feuerwehreinsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Straße vor dem Mehrfamilienhaus war während des Einsatzes zeitweise gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 24.10.2018, 07.00 Uhr