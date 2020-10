Ein 29-Jähriger in Büdingen (Wetterau) ist durch einen Schuss verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag zu dem Vorfall vom Samstag berichtete, trafen die von einer Zeugin alarmierten Beamten den Mann vor einer Bar mit einer Schussverletzung am Unterarm an. Das Opfer schwieg zu Tathergang oder Täter.