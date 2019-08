Unbekannte haben einen Mann in Eschwege angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, schlugen sie dem 32-Jährigen am Vorabend eine Glasflasche auf den Hinterkopf. Als das Opfer um Hilfe schrie, flüchteten die Täter in einem Pkw. Der 32-Jährige erlitt mehrere Schnittwunden. Der Hintergrund der Tat ist noch nicht bekannt.