Mann in Eschwege mit Bratpfanne geschlagen

Kurzmeldung Mann in Eschwege mit Bratpfanne geschlagen

Die Polizei in Eschwege hat in der Nacht zum Mittwoch einen 48-Jährigen in Gewahrsam genommen, der auf einer privaten Feier randaliert haben soll.

Laut Polizei schrie er herum und schlug einem 25-Jährigen eine Bratpfanne auf den Kopf. Der 48-Jährige wurde später in eine psychiatrische Klinik gebracht, der 25-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus.