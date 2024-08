Mann in Eschwege nach Streit um Müll getreten

In Eschwege ist am Mittwochabend ein Streit zwischen drei Männern wegen Unstimmigkeiten bei der Abfallentsorgung in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen 55-Jährigen und seinen 27 Jahre alten Sohn. Sie sollen einen 28-Jährigen festgehalten und mit Tritten traktiert haben.