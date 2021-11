Mann in Frankfurt an seinem Auto niedergeschossen

Im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim ist am Samstagabend ein Mann niedergeschossen worden.

Er stand gerade an seinem Auto in der Schlesierstraße, als der Schuss fiel. Der Schütze ist flüchtig, die Polizei fahndete am Abend nach dem Unbekannten. Hintergründe zur Tat seien noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher dem hr.

Das Opfer sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.