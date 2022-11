In einer Frankfurter Straßenbahn ist ein 42-Jähriger niedergeschlagen und ausgeraubt worden.

Am Mittwochmittag sei ein Streit zwischen ihm und einen Unbekannten entstanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dem 42-Jährigen zufolge hatte der Unbekannte ihn zuvor angerempelt. Der Mann habe ihn mehrfach in den Bauch geboxt und zu Boden geworfen. Er habe ihm Geldbörse und Handy gestohlen.