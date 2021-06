Ein Mann ist in der Frankfurter Innenstadt von einem Unbekannten angeschossen und verletzt worden.

Ein Mann ist in der Frankfurter Innenstadt von einem Unbekannten angeschossen worden. Der 23-Jährige wurde am Bein verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Täter sei nach dem Vorfall in der Nacht zum Montag im Allerheiligenviertel flüchtig, teilten die Beamten am Montagvormittag weiter mit. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.