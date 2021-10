Messerstecherei in Frankfurt: Im Stadtteil Sachsenhausen ist ein Mann getötet worden. Details und die Identität des Mannes sind noch unklar. Nach dem Täter wird gefahndet.

In Frankfurt ist in der Nacht zum Samstag ein Mann erstochen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Tote im Stadtteil Sachsenhausen in der Dielmannstraße gefunden.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, auch die Identität des Toten ist nicht bekannt. Die Polizei spricht von einer Auseinandersetzung, an der eine größere Gruppe beteiligt gewesen sei. Wie die sich genau abspielte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Im Moment laufen die Ermittlungen vor Ort. Nach dem Täter wird noch gesucht.