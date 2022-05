Mann in Frankfurt erstochen - mutmaßlicher Täter stellt sich

Leiche in Wohnung gefunden

Der Polizei in Frankfurt hat sich ein Mann gestellt, der behauptete, einen anderen Mann getötet zu haben. Tatsächlich fanden die Beamten in einer Wohnung in der Innenstadt die Leiche eines 40-Jährigen.

Die Kriminalpolizei gehe von einem Tötungsdelikt aus, hieß es am Sonntag. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige war bereits am Samstag festgenommen worden, nachdem er sich einer Polizeistreife, die vor dem ukrainischen Konsulat stand ergeben hatte. Im Laufe des Sonntags sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Verdacht lautet auf Totschlag.

Um die genaue Todesursache zu klären, wurde bereits am Samstag eine Obduktion durchgeführt. Laut den Ermittlern wies die Leiche "Verletzungen scharfer Gewalt" auf. Die genauen Tatumstände müssen noch ermittelt werden.