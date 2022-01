Zwei Unbekannte sollen am Sonntagabend am Bahnhof in Frankfurt-Griesheim nach einem Streit einen 55-Jährigen angegriffen und mit einer Bierflasche am Kopf verletzt haben.

Der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn rief die Bundespolizei. Die Beamten fanden den Mann bewusstlos am Bahnsteig.