Mann in Frankfurt mit Messer verletzt

Nach einem Streit in Frankfurt hat ein 36-Jähriger einen 38-Jährigen mit einem Messer verletzt.

Veröffentlicht am 05.02.25 um 13:49 Uhr

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Tatverdächtige floh zu Fuß, wurde jedoch später festgenommen. Wegen versuchten Totschlags sollte er noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.