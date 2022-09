Bei einem Streit in der Nähe des Frankfurter Oktoberfests ist ein Mann am Sonntagmorgen schwer am Kopf verletzt worden.

Der 46-Jährige war nach einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden gefallen. Polizeibeamte, die die Tat gesehen hatten, nahmen den 44 Jahre alten mutmaßlichen Täter fest.