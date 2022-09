Ein Fußgänger ist von einer Straßenbahn in Frankfurt erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 60-Jährige am Donnerstag am Platz der Republik die Gleise trotz roter Ampel betreten. Die Bahn habe ihn seitlich erfasst, dabei stürzte er zu Boden. In der Bahn wurde niemand verletzt.