Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist ein Mann in Fulda mit einem Messer schwer verletzt worden.

Der 32-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag berichtete. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls vom Samstagmorgen in der Künzeller Straße dauern an. Die Polizei sucht noch Zeugen.