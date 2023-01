Mann in Fulda trotz Verbots wieder am Steuer

Ein wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein zu einer Haftstrafe verurteilter Mann hat sich am Donnerstag in Fulda unmittelbar nach der Gerichtsverhandlung in sein Auto gesetzt - und ist damit nach Hause gefahren.

Polizisten stoppten ihn nach wenigen Minuten. Der 35-Jährige war zuvor zu einer Bewährungsstrafe von vier Jahren verurteilt worden.