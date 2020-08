In Fitnessstudio

In Fitnessstudio Mann aus Schacht befreit

In einem Fitnessstudio in Gießen hat die Polizei am Dienstagmorgen einen Mann aus einem Schacht befreit.

Es sei unklar, warum der 51-Jährige dort hinein und bis in die Deckenverkleidung hoch geklettert sei, teilten die Beamten mit. Er habe die Polizisten angegriffen und sei ins Krankenhaus gebracht worden.