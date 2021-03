Mann in Gleis stoppt ICEs

Ein Fußgänger hat gleich zwei ICE-Züge in Idstein (Rheingau-Taunus) zu Notbremsungen gezwungen.

Der Mann habe sich auf und an den Bahngleisen befunden, berichtete die Bundespolizei am Donnerstag. Zwei Polizisten, die zufällig an Bord des zweiten Zuges waren, konnten den 23-Jährigen stellen. Der verwirrt wirkende Mann sei seiner Mutter übergeben worden. Wegen des Vorfalls waren 14 Fernzüge verspätet.