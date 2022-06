Ein 60-Jähriger ist am Donnerstag in Folge eines Arbeitsunfalls in Heppenheim (Bergstraße) gestorben.heppenh

Wie die Polizei berichtete, waren mehrere Gebinde mit gepressten Streuballen in einem Fachmarkt auf den Lagermitarbeiter herabgefallen. Die Ballen seien auf Paletten gestapelt gewesen. Wieso sie plötzlich hinunterfielen, ermitteln nun Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz.