Mann in Heusenstamm von S-Bahn erfasst - tot

Tödlicher Unfall Mann in Heusenstamm von S-Bahn erfasst - tot

An einem Bahnübergang in Heusenstamm (Offenbach) ist am Mittwochvormittag ein Mann von einer S-Bahn erfasst und getötet worden.

Nach Polizeiangaben waren die Hintergründe zunächst unklar. Die Strecke der S2 war rund 90 Minuten gesperrt. Zwei Züge konnten nicht wie geplant fahren, wie die Bahn mitteilte.