Notarzteinsatz Mann stürzt in Kurve von Motorrad

Ein 57-Jähriger ist in Kalbach (Fulda) in einer Kurve von seinem Motorrad geschleudert und dabei schwer verletzt worden.

Der Mann aus Bad Hersfeld war am Samstagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Kradfahrer wurde nach seinem Sturz in einem Krankenhaus behandelt.