Ein 23-Jähriger ist in Karben (Wetterau) von einem Pkw überrollt und dabei schwer verletzt worden.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der Mann lag am Donnerstagabend schon auf der Straße, bevor er von dem Auto erfasst wurde. Der Grund hierfür war zunächst unklar.