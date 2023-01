Ein 40 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Kassel mutmaßlich mit einer Machete am Kopf schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Passanten einen Streit mehrerer Personen in einer Fußgängerzone gemeldet. Ein Unbekannter soll das Opfer mit einer Machete und mit Pfefferspray attackiert haben. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.