An einer Straßenbahnhaltestelle in Kassel ist ein Mann niedergestochen worden.

Der 30-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurde der mutmaßliche Täter kurz nach dem Angriff am frühen Samstag festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen dem 22-Jährigen versuchten Totschlag vor. Laut Staatsanwaltschaft waren die Männer zuvor gemeinsam in einer Bar. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.